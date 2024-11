Al via una campagna italiana per i disabili in El Salvador

SAN SALVADOR, 13 NOV - La Ong italiana EducAid ha lanciato la campagna 'Yo Puedo', un movimento nazionale di sensibilizzazione sui diritti e l'empowerment delle persone con disabilità in El Salvador. L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere una società inclusiva, in cui ogni persona sia vista come un soggetto con diritti e opportunità. Il programma prevede una serie di attività che contribuiranno a creare un ambiente favorevole alle persone con disabilità e alla loro piena partecipazione alla vita sociale, economica e culturale in El Salvador. Il progetto si svolge nell'ambito dell'iniziativa triennale Poder, finanziata con 1,7 milioni di euro dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) e realizzata da EducAid in collaborazione con Fundación Red de Sobrevivientes, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, PuntoSud e Rete Italiana Disabilità e Sviluppo. Da due anni, il progetto Poder sta promuovendo l'inclusione lavorativa, educativa, culturale e sociale delle persone con disabilità in quattro distretti dei dipartimenti di San Salvador e La Libertad: Santiago Texacuango, Santo Tomás, Colón e Zaragoza. "La campagna 'Yo Puedo' è il megafono del progetto Poder, che sta aprendo una breccia per l'eliminazione delle barriere materiali e immateriali che le persone con disabilità affrontano quotidianamente", ha commentato Giulia Trobbiani, rappresentante Paese di EducAid. Roberto Reyes Meléndez, del team di consulenza dell'iniziativa, ha presentato la bandiera dell'Orgoglio della Disabilità, un simbolo di appartenenza in cui ogni colore rappresenta la dignità e la forza coinvolte nelle diverse esperienze di esistere di una persona con queste caratteristiche. All'evento ha partecipato anche Paolo Gallizioli, direttore dell'Ufficio Aics di San Salvador, il quale ha dichiarato che "per la cooperazione italiana sostenere le persone con disabilità è un impegno estremamente importante, poiché si tratta di una popolazione che vive in una condizione di grave vulnerabilità. Per questo motivo, contribuiamo a costruire spazi inclusivi che permettano a tutti di studiare, lavorare e vivere senza discriminazioni". Significative le parole della presidente dell'Associazione delle persone con disabilità di Santiago Texacuangos, Idalia Martínez, che ha parlato della sua esperienza nel progetto Poder. "Stiamo scoprendo - ha detto — le nostre capacità, la diversità della nostra comunità e l'importanza di rendere visibili le persone con disabilità".