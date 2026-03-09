Al via piattaforma di IA per promuovere eventi nelle Dolomiti Friulane

PORDENONE, 09 MAR - Prende il via la sperimentazione di una nuova piattaforma di Intelligenza artificiale a supporto della gestione e promozione degli eventi locali per la Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio. Il progetto, realizzato da Insiel - società Ict in house della Regione Friuli Venezia Giulia - in collaborazione con la goriziana Isonlab, è stato presentato oggi nella sede della Regione. La soluzione sarà messa a disposizione della Comunità di Montagna e dei Comuni aderenti - Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto - per migliorare il coordinamento e rafforzare la promozione turistica del territorio. Il sistema utilizza l'Intelligenza artificiale per analizzare documenti, testi e immagini e creare automaticamente contenuti per i social, in particolare Facebook e Instagram. La piattaforma è in grado di leggere anche semplici locandine fotografiche, individuare le informazioni principali - come data, luogo e orario - e generare post pronti per la pubblicazione, mantenendo uno stile coerente con la comunicazione dell'ente. Addestrato su oltre 100 mila dati sintetici, il sistema può adattare i testi a diversi registri comunicativi e recuperare contenuti analoghi pubblicati negli anni precedenti. L'infrastruttura opera in una rete privata, senza servizi esterni o costi legati ai token, garantendo controllo dei dati, sostenibilità economica e autonomia tecnologica. L'iniziativa rientra nel percorso di innovazione promosso nell'ambito del progetto europeo EDIH-PAI e punta a ridurre il lavoro manuale degli uffici, rendendo più rapida ed efficace la comunicazione degli eventi verso cittadini e visitatori.