Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Al via piattaforma di IA per promuovere eventi nelle Dolomiti Friulane

AA

PORDENONE, 09 MAR - Prende il via la sperimentazione di una nuova piattaforma di Intelligenza artificiale a supporto della gestione e promozione degli eventi locali per la Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio. Il progetto, realizzato da Insiel - società Ict in house della Regione Friuli Venezia Giulia - in collaborazione con la goriziana Isonlab, è stato presentato oggi nella sede della Regione. La soluzione sarà messa a disposizione della Comunità di Montagna e dei Comuni aderenti - Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto - per migliorare il coordinamento e rafforzare la promozione turistica del territorio. Il sistema utilizza l'Intelligenza artificiale per analizzare documenti, testi e immagini e creare automaticamente contenuti per i social, in particolare Facebook e Instagram. La piattaforma è in grado di leggere anche semplici locandine fotografiche, individuare le informazioni principali - come data, luogo e orario - e generare post pronti per la pubblicazione, mantenendo uno stile coerente con la comunicazione dell'ente. Addestrato su oltre 100 mila dati sintetici, il sistema può adattare i testi a diversi registri comunicativi e recuperare contenuti analoghi pubblicati negli anni precedenti. L'infrastruttura opera in una rete privata, senza servizi esterni o costi legati ai token, garantendo controllo dei dati, sostenibilità economica e autonomia tecnologica. L'iniziativa rientra nel percorso di innovazione promosso nell'ambito del progetto europeo EDIH-PAI e punta a ridurre il lavoro manuale degli uffici, rendendo più rapida ed efficace la comunicazione degli eventi verso cittadini e visitatori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PORDENONE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario