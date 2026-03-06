Giornale di Brescia
Al via misure per fluidificare il traffico sull'A10 alla barriera di Ventimiglia

VENTIMIGLIA, 06 MAR - Al via nuove misure per fluidificare il traffico sull'autostrada A10 alla barriera di Ventimiglia attraverso una riconfigurazione del piazzale per agevolare l'ingresso dei veicoli diretti in Francia, l'utilizzo di un maggior numero di ausiliari del traffico per un più efficace indirizzamento dei veicoli ai caselli e un aumento dei casellanti nei periodi di maggior traffico. Lo prevede il piano attivato oggi dalla società concessionaria della tratta Concessioni del Tirreno per decongestionare il traffico in una delle più grandi strutture di pedaggio autostradale presenti in Italia con 23 piste di esazione, di cui 5 entrate dalla Francia, 10 uscite dall'Italia, 3 entrate da Ventimiglia e 5 uscite per Ventimiglia. L'obiettivo è mitigare le turbative al traffico, che si verificano in alcuni giorni della settimana caratterizzati da un cospicuo incremento del flusso transfrontaliero nella sola direzione da e per Ventimiglia e, nei periodi di esodo, in direzione Francia. Entro il prossimo 19 marzo, inoltre, Concessioni del Tirreno renderà bimodali con pagamento tramite telepedaggio e carte due delle cinque piste di esazione in uscita per la città di Ventimiglia che attualmente prevedono anche il pagamento attraverso contanti, a vantaggio dei tempi di transazione, mentre è in programma entro il prossimo 30 giugno il posizionamento di portali segnaletici aggiuntivi per il presegnalamento delle modalità di esazione alla barriera.

