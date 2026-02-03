Al via le prime analisi sui resti dell'ex postino trovati in giardino

TRIESTE, 03 FEB - Iniziano oggi le operazioni peritali, che avranno valore di incidente probatorio, sulle spoglie mortali di Vito Mezzalira, l'ex postino residente a Poggio Terza Armata di Sagrado (Gorizia), scomparso nel 2019. I suoi resti sono stati ritrovati sepolti nel giardino della sua villetta nel novembre scorso. Le attività si svolgeranno all'Istituto di medicina legale di Milano. Nell'inchiesta sono indagati l'ex compagna dell'uomo, Mariuccia Orlando, il figlio della donna, Andrea Piscanec, e il fratellastro di lei, Moreno Redivo. Devono rispondere di concorso in omicidio volontario, sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata per la riscossione della pensione dell'uomo proseguita per alcuni anni dopo la scomparsa. Da quanto apprende l'ANSA, oggi si procederà soltanto con la Tac, mentre l'autopsia è in programma domani. Per la risposta ai quesiti, sono stati concessi 60 giorni. Per questa ragione, la prossima udienza al Tribunale di Gorizia è stata aggiornata al 22 maggio, quando si conosceranno le risultanze peritali.