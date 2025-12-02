Al via le candidature del premio giornalistico Bomprezzi Capulli

ROMA, 02 DIC - In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, si aprono le candidature per la nuova edizione del Premio giornalistico dedicato a Franco Bomprezzi, pioniere del racconto del mondo della disabilità e dell'inclusione, e a Maria Grazia Capulli giornalista del Tg2 Rai, ideatrice della rubrica televisiva "Tutto il Bello che c'è", finestra sul sociale e sul lato positivo dell'attualità. Il Premio è a cura del Journalism Social Fund, i bandi sono scaricabili dalla piattaforma www.journalismsocialfund.it Per il quinto anno di concorso potranno partecipare servizi di carta stampata, online, radio e Tv, realizzati e pubblicati tra il 3 dicembre 2024 e il 3 dicembre 2025. La novità introdotta quest'anno prevede la possibilità di proporre servizi, articoli e temi di strettissima attualità realizzati tra il 3 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026: a questi elaborati saranno riservate le Menzioni Speciali per le categorie TV, Radio e Stampa. Ad ogni menzione è assegnato un premio in denaro. Le date di scadenza delle candidature sono fissate per tutte le categorie al 3 febbraio 2026. "Con questo premio non vogliamo solo ricordare l'esempio di Franco e Grazia, pietre miliari per chiunque si avvicini al giornalismo costruttivo e al racconto della disabilità. Vogliamo spingere chi decide cosa va in pagina o in onda a dare spazio a queste tematiche, di dire sì a inchieste e storie, racconti inediti, di denuncia sociale, ma anche di diritti ritrovati, di protagonismo e partecipazione - ha spiegato il presidente di giuria Paolo Corsini - Abbiamo imparato da Franco e Grazia a difendere il mestiere del giornalista come missione di responsabilità sociale, con questo intento ci aspettiamo che arriveranno i lavori dei nuovi Premiati Bomprezzi - Capulli". Accendere i riflettori su fragilità, inclusione, diritti umani, comunità marginalizzate, ma anche sulle notizie dal taglio positivo che siano in grado di contribuire all'attivazione ed alla coscienza civica dei cittadini, questo il focus dei due concorsi aperti a giornalisti di testate nazionali, cartacee, digitali, radiofoniche o televisive, che vedranno nel 2026 sei premiati in denaro (primo, secondo e terzo posto) per i lavori pubblicati fino al 3 dicembre 2025. Altri tre premi in denaro per le menzioni Speciali per i lavori pubblicati tra il 3 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026.