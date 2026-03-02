Giornale di Brescia
Al via la maratona oratoria per il sì al referendum in piazza Cavour a Roma

ROMA, 02 MAR - Al via la maratona oratoria organizzata dal comitato 'Sì Separa' della Fondazione Einaudi, dal comitato 'Cittadini per il sì' e dal comitato 'Camere penali per il sì'. Dal podio di piazza Cavour a Roma, allestito di fronte al palazzo della corte di Cassazione, si alterneranno tutti i giorni fino all'8 marzo oltre 350 cittadini ed esponenti politici a sostegno delle ragioni del 'sì' al referendum sulla giustizia. Tra i parlamentari presenti all'avvio della maratona, Enrico Costa, Paolo Barelli e Pierantonio Zanettin di Forza Italia. Attesi gli interventi dei presidenti dei tre comitati Gian Domenico Caiazza (Sì Separa), Francesco Petrelli (Camere penali) e Francesca Scopelliti (Cittadini per il sì), che per l'occasione indossa una maglietta con la foto del suo storico compagno Enzo Tortora. In mattinata è previsto anche l'intervento di Stefano Ceccanti del comitato 'Sinistra per il sì'.

Argomenti
ROMA

