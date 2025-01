Al via la Corsa di Miguel, 'per una Roma più giusta e bella'

ROMA, 19 GEN - "Questa è la corsa dei record. Siamo tantissimi, è meraviglioso essere qui. Una buona corsa a tutti. Questa corsa c'è da tanti anni per ricordare Miguel e i desaparecidos, e l'esigenza di non accettare nessuna forma di revisionismo nei confronti di quei crimini contro l'umanità". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, partecipando al via questa mattina della 26° 'Corsa di Miguel', al Foro Italico. Alla partenza anche Rigivan Ganeshamoorthy (detto Rigi), l'atleta romano oro nel disco alle Paralimpiadi di Parigi. "Evviva Miguel, evviva la pace, la democrazia e i diritti - ha aggiunto - Questa è una corsa che include e che fa vedere la bellezza di Roma. Se correrò il prossimo anno? Se mi guarisce la tendinite sì, ci proveremo. Roma è una città che si batte con forza contro ogni razzismo e discriminazione, ed è bello che questa corsa tenga questa bandiera alta assieme a tante altre importanti come quella delle donne, per una società più bella e più giusta".