Al via la Borsa Mediterranea del Turismo con 487 espositori

NAPOLI, 12 MAR - Con 487 espositori tra operatori e istituzioni da tutto il mondo si è aperta alla Mostra d'Oltremare di Napoli la 29/a edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al settore. La manifestazione, organizzata da Progecta di Angioletto de Negri, si sviluppa su un'area espositiva di circa 16mila metri quadrati. Tra gli espositori 390 sono i seller italiani coinvolti nei workshop professionali. Fino al 14 marzo la Bmt mette in vetrina l'offerta turistica italiana, con un focus particolare sulle regioni del Mezzogiorno. Riflettori anche sulle proposte destinate agli italiani che viaggiano, con la presenza di 72 tour operator, 21 compagnie aeree e aeroporti e 15 compagnie di crociera e navigazione. Partecipano inoltre 72 tra regioni ed enti per la promozione del territorio italiano e 35 enti e destinazioni internazionali. Sono, invece, 17 i Paesi rappresentati dai buyer internazionali provenienti da mercati chiave, tra cui Stati Uniti, Emirati Arabi, Giappone, Germania e Regno Unito. All'inaugurazione ha preso parte anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha sottolineato i risultati degli ultimi anni in Campania: "Sta andando benissimo: nel 2025 abbiamo superato i 20 milioni di turisti, un dato molto importante. La Campania ha registrato una crescita di circa il 7% tra arrivi e presenze e anche dai dati di gennaio 2026 vediamo un'ulteriore crescita". Santanchè ha ricordato anche gli investimenti del ministero sul territorio: "Abbiamo destinato 117 milioni di euro con 250 progetti per la Campania". Più in generale, la ministra ha ribadito il valore strategico del settore: "Il turismo non è né di destra né di sinistra. È una grandissima opportunità che ci offre l'Italia e che tutti insieme dobbiamo mettere al centro delle nostre politiche. Non deve andare in conflitto con le comunità locali: i cittadini non devono vedere il turismo come qualcosa che peggiora la loro vita, ma come una possibilità di crescita". Soddisfazione anche da parte del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "È un evento sempre più ricco, con una partecipazione massiccia di operatori del nostro territorio ma anche di tantissimi operatori stranieri. Stiamo lavorando molto sulla qualità dei servizi e sull'offerta per rendere Napoli e la Campania sempre più attrattive e capaci di rispondere a questa grande voglia di Napoli che oggi c'è in tutto il mondo".