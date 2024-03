Al via iniziative contro il 'Codice della strage' in 40 piazze

ROMA, 08 MAR - Da domani, sabato 9 marzo, a martedì 12 marzo, in 40 città italiane, da Roma a Milano, da Cagliari a Trieste, da Bari a Genova passando per Bologna, ci saranno decine di manifestazioni "Stop al Codice della Strage", organizzate dalle associazioni familiari delle vittime sulla strada e altre associazioni contro il nuovo Codice della Strada voluto dal ministro per le Infrastrutture Salvini e in discussione in Parlamento, "che riporterà indietro l'Italia di 40 anni dal punto di vista della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile e la allontanerà ancora di più dagli altri Paesi europei dove i livelli di mortalità per incidenti stradali e per inquinamento sono già inferiori a quelli italiani", secondo quanto sostengono gli organizzatori. A Roma e Milano le mobilitazioni si svolgeranno domenica 10 marzo. A Roma, alle 11, in piazza Sant'Apostoli; a Milano, partirà alle 15.30 dalla Triennale una biciclettata che arriverà vicino alla prefettura. Iniziativa promossa dalle associazioni familiari delle vittime sulla strada, la piattaforma #città30subito e altre organizzazioni in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Campania, Veneto, Puglia, Lazio, Toscana, Trentino, Abruzzo, Val d'Aosta, Sardegna, Liguria, Umbria. Domani, invece, alle ore 11, a Piazza Talenti, a Roma, si terrà un sit in per la sicurezza stradale lanciato da Azione del III Municipio per sostenere la petizione Lazio strade sicure (www.laziostradesicure.it) e promuovere la relativa proposta di legge del consigliere regionale Alessio D'Amato. Tra gli altri, è prevista la partecipazione di Sergio Toscano, responsabile sede di Roma dell'Associazione italiana familiari e vittime della strada (Asp-Aifvs).