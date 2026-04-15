Al via in Calabria il Reddito di merito, fino a mille euro al mese agli universitari

CATANZARO, 15 APR - Premiare l'eccellenza accademica, incentivare gli studenti a completare il proprio percorso di studi negli atenei del territorio, contrastare la fuga di cervelli. Con questi obiettivi prende il via in Calabria il Reddito di merito, iniziativa della Regione che prevede un sostegno economico diretto agli studenti universitari calabresi. Stanziati, complessivamente, 15 milioni di euro attinti dalle risorse del Programma operativo complementare della Regione. Per ottenere il contributo mensile saranno necessari voti alti e costanza. Previsti 500 euro per gli studenti con media ponderata pari o superiore a 27 e fino a 28 escluso; 750 euro per gli studenti con media ponderata pari o superiore a 28 e fino a 29 escluso; 1.000 euro per gli studenti con media ponderata pari o superiore a 29. Fondamentale il mantenimento dell'eccellenza accademica che, per i nuovi ingressi, viene misurata già alla soglia d'entrata. I neodiplomati possono accedere ai benefici con una votazione minima di 95/100, purché supportata da un esito nel test Tolc che li collochi nel top 10% della graduatoria. Per chi intraprende il percorso di laurea specialistica il requisito è un voto di laurea triennale non inferiore a 108/110. Una volta ottenuto il beneficio la regolarità della carriera diventa centrale. L'ateneo monitorerà il percorso di ogni studente attraverso due verifiche annuali, l'1 aprile e l'1 ottobre. Prevista, inoltre, una clausola di flessibilità durante la prima parte dell'anno. Nel primo semestre è concesso un margine di manovra del 10% dei Cfu totali previsti, ovvero alla data dell'1 aprile è necessario il conseguimento del 40% dei Cfu dell'anno accademico di riferimento. I crediti mancanti andranno obbligatoriamente recuperati entro la fine del secondo semestre per garantire la permanenza del beneficio e dimostrare il pieno riallineamento con il piano di studi.