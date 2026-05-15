ROMA, 15 MAG - Al via i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma nell'area industriale di Santa Palomba. Ad aprire il cantiere il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, e l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo. Hanno partecipato, tra gli altri, anche l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, la presidente di Acea, Barbara Marinali, e l'amministratrice delegata di RenewRome, Barbara Maccioni. L'impianto sarà in grado di trattare 600mila tonnellate all'anno di rifiuti indifferenziati e non riciclabili e la prima consegna dei rifiuti è prevista per novembre 2029.