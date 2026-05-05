Al via all'Aquila le celebrazioni solenni per i 165 anni dell'Esercito

PESCARA, 05 MAG - Con la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti alla villa comunale all'Aquila, ha avuto inizio la cerimonia solenne per il 165° anniversario della costituzione dell'Esercito italiano. A deporre la corona il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Carmine Masiello. "Qui la cultura si è trasformata in una forza concreta, capace di custodire la memoria e di rappresentare la base dell'identità collettiva - le parole del generale -. Da una parte la tradizione, che preserva e tramanda il passato; dall'altra l'innovazione, che interpreta il presente e dà forma al futuro". Dopo questo solenne prologo, in piazza Duomo, nel cuore del centro storico, è cominciato l'evento che vedrà la partecipazione del ministro alla Difesa Guido Crosetto. In piazza lo schieramento di numerosi reparti in rappresentanza delle varie componenti dell'Esercito. Nel corso dell'evento saranno eseguite dimostrazioni con il volo di elicotteri e paracadutisti. Alle 16 si chiuderà il villaggio Esercito, aperto il 1 maggio lungo corso Vittorio Emanuele e a San Bernardino che ha visto la presenza in 5 giorni di migliaia di persone.