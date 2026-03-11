Giornale di Brescia
Al via a Torino l'udienza preliminare per 17 militanti di Avanguardia

TORINO, 11 MAR - È iniziata a Torino l'udienza preliminare per 17 militanti di Avanguardia, per i quali la procura del capoluogo piemontese ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di apologia del fascismo. Lo scorso luglio i carabinieri del Ros avevano posto i sigilli alla sede del gruppo di estrema destra, il circolo Edoras di via Tibone. Secondo l'accusa, nel corso del 2024 sarebbero stati organizzati eventi musicali e culturali a cui hanno partecipato estremisti italiani e stranieri, durante i quali gli indagati avrebbero compiuto "manifestazioni di esaltazione dei principi, fatti o metodi del fascismo, delle sue finalità antidemocratiche e di idee o metodi razzisti", oltre a "manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e di organizzazioni naziste". Per gli investigatori, Avanguardia Torino avrebbe inoltre tentato attività di proselitismo tra appartenenti alle Forze armate. Sarebbero almeno tre i militari che avrebbero frequentato il circolo Edoras e partecipato ad alcuni eventi, ma nessuno di loro risulta indagato in questo procedimento.

