Al-Shabaab, 'combatteremo qualsiasi utilizzo israeliano del Somaliland'

MOGADISCIO, 27 DIC - Il gruppo militante somalo Al-Shabaab, legato ad Al-Qaeda, ha promesso di combattere qualsiasi tentativo da parte di Israele "di rivendicare o utilizzare parti del Somaliland" dopo il riconoscimento del territorio separatista. "Non lo accetteremo e ci batteremo", ha dichiarato Al-Shabaab in una nota. Il gruppo ha affermato che il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele come Stato sovrano dimostra che "ha deciso di espandersi in parti dei territori somali" per sostenere "l'amministrazione apostata nelle regioni nordoccidentali".

