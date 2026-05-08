Al Papa la pizza creata ad hoc per lui, la foto con il pizzaiolo

NAPOLI, 08 MAG - "Siamo riusciti a dare la pizza al Papa. E' un colpaccio, sono felicissimo". Così il pizzaiolo Gino Sorbillo racconta l'idea di fare una pizza ad hoc per il Pontefice in visita oggi a Napoli. In Piazza Vittoria Leone XIV - diretto in Cattedrale per l'incontro con il clero - ha fatto fermare la 'Papamobile' e, sorridendo, si è fatto fotografare mentre ringraziava per la pizza con la scritta 'Papa Leone XVI' ricevuta Ciro, un dipendente di Sorbillo. Nel video si sente la voce del giovane che dice 'Posso fare un foto con voi?', con il Papa che risponde affermativamente ricevendo il prodotto simbolo di Napoli. Incredulo e con la mani giunte Ciro ringrazia a sua volta.