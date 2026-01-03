Al Niguarda in arrivo oggi un solo ferito dalla Svizzera, è la 15enne Sofia

MILANO, 03 GEN - All'ospedale Niguarda di Milano oggi è previsto l'arrivo di un sola paziente sopravvissuta alla strage di Crans-Montana, si tratta della quindicenne Sofia. Lo ha spiegato in un punto stampa fuori dall'ospedale l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, sottolineando che la giovane arriva dall'ospedale di Losanna. Sofia sarà quindi l'ottava paziente ricoverata al Niguarda, dopo i sette che sono già arrivati tra ieri e l'altro ieri. "Oggi abbiamo un arrivo da Losanna, è sicuramente la paziente più grave e più seria. Sofia dovrebbe arrivare a fine mattina, ma dipende dal meteo - ha detto Bertolaso -. Per fortuna abbiamo avuto l'autorizzazione a trasportarla in elicottero qui al Niguarda. Questo è l'unico arrivo previsto per oggi perché gli altri tre pazienti che sono stati visitati dal nostro team sono stati dichiarati non trasportabili, si tratta di due ragazzi italiani e di un cittadino svizzero" di circa 30 anni che le autorità svizzere hanno chiesto di poter ricoverare a Milano. "Siamo quindi in attesa che le loro condizioni migliorino, verosimilmente il 6-7 gennaio potrebbero essere trasferiti", ha aggiunto. "Oggi perciò il ponte aereo si ferma con l'arrivo di Sofia, in attesa di avere la possibilità di essere autorizzati a portare gli altri italiani - ha ribadito - . Se gli svizzeri, come sembra, ci dovessero chiedere di accogliere altri loro pazienti, abbiamo già dato la disponibilità". In tutto sono 13 gli italiani feriti nella strage di Crans-Montana. Tra di loro ci sono "due ragazzi italiani ma non sono ancora stati identificati con certezza. Loro sono i due casi più gravi e si trovano al cento ustioni di Zurigo - ha concluso Bertolaso -. Abbiamo la ragionevole speranza che siano italiani ma dobbiamo ancora fare le prove del test del dna, hanno il volto completamente coperto dalle medicazioni, sono intubati quindi non possono parlare per cui bisogna attendere".