Al Niguarda di Milano attivato piano maxi emergenze, attesi feriti da Crans

MILANO, 01 GEN - E' stato attivato all'ospedale Niguarda di Milano il piano per le maxi emergenza per accogliere feriti provenienti da Crans Montana, dopo l'esplosione avvenuta nella notte in un locale. Secondo quanto si è appreso, i primi feriti potrebbero arrivare tra stasera e domani mattina e verranno ricoverati al Centro Grandi Ustioni dell'ospedale milanese che è considerato il più importante d'Europa e dispone di una decina di letti. Al momento, quindi, i feriti sono tutti ricoverati in ospedali svizzeri ma alcuni dei più gravi potrebbero venire trasferiti nelle prossime ore a Milano.

