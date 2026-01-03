Al Niguarda arrivata la nona paziente, 16enne Francesca in gravi condizioni

MILANO, 03 GEN - Contrariamente a quanto comunicato questa mattina è da poco arrivata all'ospedale Niguarda di Milano un'altra ragazza sopravvissuta alla strage di Crans-Montana: si tratta della sedicenne milanese del liceo Virgilio Francesca, che si trova in gravi condizioni. La sua migliore amica, Sofia, è arrivata al Niguarda poche ore fa, e insieme stavano passando il Capodanno a Crans-Montana, ospiti della famiglia di Francesca. Insieme a loro anche due compagni di classe del Virgilio, Leonardo e Kean, che si trovano ancora in Svizzera feriti. La sedicenne proveniente da Zurigo, era stata definita precedentemente "non trasportabile", ma le ultime valutazioni dei sanitari svizzeri ne hanno autorizzato il trasporto. La sua situazione si conferma grave. Sale a 9 quindi il numero dei pazienti ora ricoverati all'ospedale milanese, tutti giovanissimi tra i 15 e i 16 anni, tranne una ragazza di 29 anni.