Al Niguarda 11 pazienti da Crans-Montana, 7 in condizioni serie

MILANO, 04 GEN - Dalla notte di Capodanno, i pazienti accolti dall'Ospedale Niguarda di Milano provenienti da Crans-Montana sono in tutto 11: i primi 3 sono arrivati l'1 gennaio, a poche ore dall'evento, altri 4 sono stati trasferiti a Niguarda il 2 gennaio da diversi ospedali della Svizzera, mentre ieri se ne sono aggiunti ulteriori 2. Nella giornata di oggi sono stati presi in carico due pazienti provenienti da Aarau e Zurigo. Quasi tutti i feriti, spiega una nota dell'ospedale, hanno 15-16 anni, fatta eccezione per una donna di 29 anni e una donna di 55. Sette sono considerati in condizioni particolarmente serie e necessitano di cure più intensive. "Niguarda rimane a disposizione per prendere in carico un ulteriore paziente attualmente ricoverato a Zurigo, al momento considerato non trasportabile, così come per dare supporto e assistenza ad ulteriori feriti", si legge nella nota. Le equipe che si stanno prendendo cura dei pazienti lavorano alla Medicina d'urgenza e Pronto Soccorso, al Centro Ustioni, alla Anestesia e Rianimazione. Le Sale Operatorie sono attive a regime con tutti i professionisti coinvolti, per garantire in tempo reale la piena assistenza a ciascuno di questi 11 pazienti. Accanto a loro sono sempre presenti anche infermieri, tecnici, operatori sociosanitari e un team dedicato di psicologi, che assiste le famiglie.