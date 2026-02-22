Giornale di Brescia
Al Monaldi ancora lacrime e fiori, Napoli si stringe a Domenico

NAPOLI, 22 FEB - Cittadini comuni, coppie di giovani fidanzati, padri con figli al seguito si stanno radunando all' esterno dell' ospedale Monaldi di Napoli per rendere omaggio al piccolo Domenico, il bimbo morto ieri a cui due mesi fa è stato trapiantato un cuore danneggiato. C'è chi lascia fiori con bigliettini di affetto, chi si ferma solo a pregare, chi scuote il capo incredulo davanti al dramma che si è consumato. Una ciclista non trattiene le lacrime. Al momento regna un silenzio irreale in una calda domenica assolata, interrotto solo dalle auto del personale che va a prendere servizio. Tanti i palloncini - spicca uno blu con la scritta 'Domenico, perdonaci' - fiori e pupazzetti di peluche che Napoli sta adagiando all'ingresso dell'ospedale.

NAPOLI

