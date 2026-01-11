Al Luna Park invernale di Genova suonano 'Faccetta nera'

GENOVA, 11 GEN - "Faccetta nera" come colonna sonora dell'autoscontro nel Luna Park di Genova. Dopo la polemica suscitata a Sanremo (e in altre città italiane) la canzonetta fascista sbarca anche nella città medaglia d'oro per la Resistenza e provoca sconcerto e indignazione tanto che uno dei frequentatori fa un video. "Bravo, eh... bravo, complimenti" mentre il giostraio gli risponde "è solo una canzone". Ma lui lo ammonisce: "guarda che questa è apologia del fascismo, è reato. Questa canzone è reato". Pochi giorni prima di Natale, a Sanremo, stessa vicenda: un video mostrava la canzone come sottofondo in un luna park, tra ragazzi in fila e giostre in movimento. Duro il commento del presidente dell'Anpi Massimo Bisca, rilasciato al sito GenovaQuotidiana, che definisce l'episodio "inconcebibile e inammissibile" e parla di comportamenti "vomitevoli". Il problema è che si sta superando il livello... la maggior parte dei commenti è che il fascismo non esiste più. No, in realtà il fascismo esiste" anche se "espresso in modi diversi".