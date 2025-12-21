Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Al Luna Park di Sanremo suonano canzone fascista, 'siamo indignati'

AA

SANREMO, 21 DIC - "Abbiamo appreso con forte indignazione che al luna park sia stata diffusa 'Faccetta nera', come una canzone qualsiasi. In un luogo che dovrebbe essere di massima condivisione, serenità e spensieratezza, frequentato da bambini e ragazzi, è stata fatta passare una canzone simbolo del fascismo. Condanniamo senza ambiguità l'episodio". E' quanto si legge in una nota dell'associazione e lista civica "Generazione Sanremo" guidata dall'attuale vicesindaco della città dei Fiori Fulvio Fellegara. "Preso atto delle scuse e ascoltato le spiegazioni fornite dai gestori del luna park, che hanno provveduto a rimuovere immediatamente il brano - prosegue - riteniamo, tuttavia, doveroso sottolineare come quanto accaduto evidenzi un tema più ampio e delicato. Il fatto che si possa diffondere, senza conoscerne il significato, una canzone simbolo del fascismo dimostra quanto sia fondamentale investire sull'educazione, sullo studio e sulla trasmissione della memoria storica".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SANREMO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario