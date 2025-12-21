Al Luna Park di Sanremo suonano canzone fascista, 'siamo indignati'

SANREMO, 21 DIC - "Abbiamo appreso con forte indignazione che al luna park sia stata diffusa 'Faccetta nera', come una canzone qualsiasi. In un luogo che dovrebbe essere di massima condivisione, serenità e spensieratezza, frequentato da bambini e ragazzi, è stata fatta passare una canzone simbolo del fascismo. Condanniamo senza ambiguità l'episodio". E' quanto si legge in una nota dell'associazione e lista civica "Generazione Sanremo" guidata dall'attuale vicesindaco della città dei Fiori Fulvio Fellegara. "Preso atto delle scuse e ascoltato le spiegazioni fornite dai gestori del luna park, che hanno provveduto a rimuovere immediatamente il brano - prosegue - riteniamo, tuttavia, doveroso sottolineare come quanto accaduto evidenzi un tema più ampio e delicato. Il fatto che si possa diffondere, senza conoscerne il significato, una canzone simbolo del fascismo dimostra quanto sia fondamentale investire sull'educazione, sullo studio e sulla trasmissione della memoria storica".