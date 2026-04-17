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Al lavoro nel Bresciano precipita da 10 metri e muore, lascia 5 figli

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- BRESCIA, 17 APR - Un uomo di 46 anni, padre di cinque figli, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri a Ospitaletto, in provincia di Brescia. La vittima è Massimiliano Lauro, originario di Gavardo. Secondo la ricostruzione, l'uomo è precipitato da un'altezza di circa dieci metri mentre stava effettuando un intervento di pulizia di una canna fumaria su un'abitazione privata. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento; tra le ipotesi al vaglio la possibile assenza di dispositivi di sicurezza. Al momento dell'incidente Lauro non aveva con sé documenti, circostanza che ha reso più complesse le operazioni di identificazione.

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