Al Jazeera, 'un bimbo è morto assiderato a Gaza'

ROMA, 17 DIC - Un neonato palestinese è morto di freddo nella Striscia di Gaza, secondo le autorità locali citate da Al Jazeera, secondo cui Israele continua a limitare l'ingresso di forniture per ripari e altri aiuti umanitari nell'enclave, nonostante le rigide condizioni invernali. l Ministero della Salute palestinese a Gaza ha dichiarato martedì che il neonato di due settimane, Mohammed Khalil Abu al-Khair, è morto martedì dopo essere stato curato per una grave ipotermia, causata dal freddo estremo che attanaglia Gaza. Al Jazeera scrive che le protezioni di base a Gaza sono state "sistematicamente smantellate" a causa della guerra.