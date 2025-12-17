Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Al Jazeera, 'un bimbo è morto assiderato a Gaza'

AA

ROMA, 17 DIC - Un neonato palestinese è morto di freddo nella Striscia di Gaza, secondo le autorità locali citate da Al Jazeera, secondo cui Israele continua a limitare l'ingresso di forniture per ripari e altri aiuti umanitari nell'enclave, nonostante le rigide condizioni invernali. l Ministero della Salute palestinese a Gaza ha dichiarato martedì che il neonato di due settimane, Mohammed Khalil Abu al-Khair, è morto martedì dopo essere stato curato per una grave ipotermia, causata dal freddo estremo che attanaglia Gaza. Al Jazeera scrive che le protezioni di base a Gaza sono state "sistematicamente smantellate" a causa della guerra.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario