Al-Jazeera, 'uccisi nella notte 8 palestinesi a Gaza'

ROMA, 15 FEB - Le forze israeliane hanno ucciso almeno otto palestinesi in nuovi attacchi a Gaza, secondo fonti mediche: è quanto scrive Al-Jazeera che parla di "ennesima violazione del cessate il fuoco mediato dagli Usa a ottobre". Quattro delle vittime sono state uccise nella città meridionale di Khan Younis, ha riferito una fonte dell'ospedale Nasser. L'attacco è avvenuto oltre la cosiddetta 'Linea Gialla'. Gli altri 4 sono stati uccisi quando le forze israeliane hanno attaccato una tenda per sfollati nella zona di al-Faluja, nel nord di Gaza, ha riferito una fonte dell'ospedale al-Shifa. Non ci sono stati commenti immediati di Israele. Il Times of Israel specifica che si è trattato di "attacchi aerei nella Striscia" e conferma che non ci sono commenti immediati da parte dell'Idf, ma sottolinea che gli attacchi sono avvenuti dopo che cinque uomini armati si sono avvicinati alle truppe sul lato israeliano della Linea Gialla la scorsa notte, in quella che l'esercito ha definito una "palese violazione" del cessate il fuoco.