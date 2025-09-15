Al Jazeera, salgono a 25 i morti a Gaza, 16 a Gaza City
epa12375531 Smoke rises at Al Kawthar tower following an Israeli airstrike on Gaza City, Gaza Strip, 14 September 2025. Israeli forces are increasing their assault on Gaza City with a wave of heavy air strikes in recent days, in an escalation from previous military operations triggering a surge in civilian displacement. EPA/MOHAMMED SABER
AA
ROMA, 15 SET - Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani a Gaza dall'alba è salito a 25, di cui 16 nella sola Gaza City. Lo scrive Al Jazeera. Tra le vittime anche tre bambini. Wafa riferisce che questa mattina l'esercito israeliano ha effettuato incursioni diurne in diverse città della Cisgiordania. Veicoli dell'esercito sono stati avvistati a Tubas e Nablus, nella Cisgiordania settentrionale, e a Birzeit e al-Bireh, fuori Ramallah.
