Al Jazeera, salgono a 25 i morti a Gaza, 16 a Gaza City

ROMA, 15 SET - Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani a Gaza dall'alba è salito a 25, di cui 16 nella sola Gaza City. Lo scrive Al Jazeera. Tra le vittime anche tre bambini. Wafa riferisce che questa mattina l'esercito israeliano ha effettuato incursioni diurne in diverse città della Cisgiordania. Veicoli dell'esercito sono stati avvistati a Tubas e Nablus, nella Cisgiordania settentrionale, e a Birzeit e al-Bireh, fuori Ramallah.