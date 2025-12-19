Al Jazeera, 'raid israeliano su un rifugio a Gaza, 6 morti'

ROMA, 19 DIC - Fonti della Protezione civile a Gaza hanno riferito ad Al Jazeera che sei palestinesi sono stati uccisi e molti altri, tra cui bambini, sono rimasti feriti in un attacco israeliano contro una scuola trasformata in rifugio nel quartiere di Tuffah, nella parte orientale di Gaza City. Al Jazeera parla di una "ennesima violazione dell'accordo di cessate il fuoco".