Al Jazeera, 'Idf uccide 3 palestinesi a Gaza'

ROMA, 10 FEB - Fonti dell'ospedale Al-Aqsa hanno riferito ad Al Jazeera che una donna palestinese è stata uccisa dalle forze israeliane nel villaggio di al-Masdar, nella Striscia di Gaza centrale, e che altre due persone sono state uccise da un bombardamento israeliano in via Salah ud-Din, sempre nella Striscia di Gaza centrale. Inoltre, sempre secondo la testata araba, il numero di palestinesi uccisi in un attacco aereo israeliano di ieri sera su un appartamento residenziale nella parte occidentale di Gaza City è salito a quattro. Rispetto a quest'ultimo attacco, Al Jazeera scrive che aerei da guerra israeliani hanno preso di mira un appartamento residenziale nel quartiere di Al-Nasr, a ovest di Gaza City, danneggiando anche le tende vicine che ospitavano famiglie sfollate. Quell'edificio era già stato preso di mira e parzialmente danneggiato in precedenti attacchi durante la guerra. Quest'ultimo attacco ha ucciso e ferito molti palestinesi. Anche questo attacco, secondo la testata, sembra essere mirato. Il quartiere di al-Nusra è una zona molto affollata e la gente si è rifugiata qui. L'ufficio stampa del governo di Gaza riferisce che l'esercito israeliano ha violato l'accordo di cessate il fuoco almeno 1.500 volte dalla sua entrata in vigore. "Questo sta diffondendo il panico tra i palestinesi qui a Gaza - scrive Al Jazeera - La gente è preoccupata per ciò che potrebbe accadere in futuro".