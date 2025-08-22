Giornale di Brescia
Italia e Estero

Al Jazeera, attacchi intensi su Gaza City, 25 morti dall'alba

epa12289958 Tents of internally displaced Palestinians, who fled from the east of Gaza City and northern Gaza, near the rubble of destroyed buildings in the west of the northern Gaza Strip, 08 August 2025. EPA/MOHAMMED SABER
ROMA, 22 AGO - Almeno 30 palestinesi sono stati uccisi in tutta Gaza dall'alba, 25 dei quali a Gaza City, dove sono in corso bombardamenti sempre più intensi, secondo fonti mediche citate da Al Jazeera. Almeno due degli ultimi decessi sono stati confermati ad Al Jazeera dall'ospedale Nasser di Khan Younis, dopo che le forze israeliane hanno attaccato la zona nord-occidentale della città.

Argomenti
ROMA

