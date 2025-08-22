Al Jazeera, attacchi intensi su Gaza City, 25 morti dall'alba

ROMA, 22 AGO - Almeno 30 palestinesi sono stati uccisi in tutta Gaza dall'alba, 25 dei quali a Gaza City, dove sono in corso bombardamenti sempre più intensi, secondo fonti mediche citate da Al Jazeera. Almeno due degli ultimi decessi sono stati confermati ad Al Jazeera dall'ospedale Nasser di Khan Younis, dopo che le forze israeliane hanno attaccato la zona nord-occidentale della città.