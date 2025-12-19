++ Al Giulio Cesare nuova 'lista stupri', questa volta con 2 docenti ++

ROMA, 19 DIC - Una nuova 'lista stupri' è stata trovata al liceo Giulio Cesare alla fine dell'occupazione. Durante la ricognizione che è seguita sono state scoperte una serie di scritte nei bagni, insulti e parolacce contro la dirigente scolastica, Paola Senesi. Inoltre, secono quanto denunciato dai rappresentanti degli studenti, nell'anticamera del primo piano della scuola sarebbe stata ritrovata una lista stupri con i nomi di due docenti.