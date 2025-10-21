Al Giardino giusti di Milano attiviste israeliane e palestinesi
MILANO, 21 OTT - Ci sono anche l'attivista palestinese Reem Al-Hajajreh, fondatrice di Women of the Sun che si batte per dare voce e protezione alle donne e per incoraggiare una fine non violenta del conflitto in Medio Oriente, e Vivian Silver attivista israeliana per i diritti delle donne e la pace in Medio Oriente, uccisa il 7 ottobre fra i cinque Giusti 2026 che saranno onorati nel Giardino dei Giusti di Milano di tutto il mondo, al Monte Stella. Filo conduttore di tutti i Giusti scelti dall'Assemblea dell'Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano - composta dalla Fondazione Gariwo, dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dal Comune di Milano - è quella di essersi battuti per la democrazia. Oltre Al-Hajajreh e Silver, l'11 marzo saranno onorati anche il padre costituente Piero Calamandrei, Martin Luther King e Aleksandra "Sasha" Skochilenko, artista e attivista russa arrestata per le sue proteste e i suoi lavori contro la guerra in Ucraina. L'Assemblea ha inoltre approvato diverse segnalazioni provenienti dalla società civile, proposte da associazioni, studiosi e cittadini, che verranno ricordate nel corso delle celebrazioni. Sono Padre Lido Mencarini, Paolo Boetti, Meena Keshwar Kamal, Padre Giovanni Ferro, Filippo Di Benedetto, Bruno Brandellero, Antonio Tosi, Padre Gianfranco Maria Chiti.
