Al Consiglio Atlantico straordinario briefing Usa su Kiev

BRUXELLES, 02 DIC - Alla Nato si è tenuto ieri un Consiglio Atlantico straordinario in cui gli Usa hanno aggiornato gli alleati sui negoziati in corso con l'Ucraina e sulla bozza di accordo che sottoporranno a Mosca. Lo sostiene una fonte diplomatica alleata. È stata l'occasione per gli europei di sottolineare le questioni "davvero importanti" per l'Europa. "Quindi, in sostanza, ciò che si vede è che l'Europa non è nella sala dei negoziati ma le posizioni europee sono sul tavolo delle trattative: stiamo andando nella giusta direzione", afferma la fonte, precisando che la discussione continuerà alla ministeriale di mercoledì. "Ci saranno molti altri Consigli Atlantici (Nac) per discutere quali potrebbero essere le conseguenze di una risoluzione di questo conflitto per la Nato in termini di posizione difensiva, in termini di trattato, in termini di possibilità di un nuovo dialogo tra Nato e Russia in futuro", ha aggiunto la fonte, precisando che si tratta dell'inizio di un processo. "Sono tutte questioni che dobbiamo discutere qui. È un momento cruciale perché al momento la situazione è molto tesa, si tratta di negoziati che potrebbero avere l'impatto più decisivo sulla sicurezza europea da un secolo a questa parte. Tuttavia, è del tutto possibile che Putin non muova un dito e sapremo quando Witkoff tornerà da Mosca se i russi sono sinceramente interessati a un accordo".