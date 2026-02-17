Al Cairo un ufficio Cri-Mezzaluna rossa per il Medio Oriente

IL CAIRO, 17 FEB - Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha incontrato al Cairo Catherine Forbes, presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, accogliendo con favore la firma dell'accordo che istituisce l'ufficio regionale della Federazione nella capitale egiziana, destinato a rafforzare la cooperazione con l'Egitto e a intensificare l'azione umanitaria nel Medio Oriente. Durante l'incontro, il ministro ha sottolineato l'impegno dell'Egitto a mantenere una stretta cooperazione con la Federazione e a sostenere la sua missione di più grande rete mondiale di organizzazioni umanitarie, composta da 191 società nazionali. Si è poi parlato della situazione nella Striscia di Gaza e della necessità di accelerare l'attuazione dei progetti di ripresa e ricostruzione, in linea con le priorità e le esigenze del popolo palestinese. Abdelatty ha quindi espresso l'auspicio di un maggiore coordinamento con la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ficr), attraverso la Mezzaluna Rossa Egiziana, e di un'intensificazione degli sforzi umanitari e della distribuzione di aiuti alla Striscia di Gaza. Ha inoltre auspicato il rafforzamento delle capacità di risposta alle catastrofi e della gestione delle crisi sanitarie.