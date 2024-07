'Aiuto, sono stata accoltellata', vittima ha chiamato il 112

BERGAMO, 30 LUG - La donna di 30 anni uccisa in strada a Terno d'Isola (Bergamo) la scorsa notte aveva l'abitudine di uscire a correre di sera da sola. È stata lei stessa a chiamare il 112, riuscendo a dire: "Aiuto! Sono stata accoltellata". Quindi l'arrivo dei soccorritori, che l'hanno rinvenuta a terra con gravi ferite d'arma da taglio, e il trasporto in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduta oggi in mattinata: troppo gravi le ferite riportate. La donna viveva a Terno d'Isola (e non a Terni come scritto in precedenza) con il suo compagno che si trovava a casa.