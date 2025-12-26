Airbus verso l'addio alle Big Tech, 'cloud sovrano Ue per i dati'

BRUXELLES, 26 DIC - Airbus intende ridurre la dipendenza da Amazon, Google e Microsoft per dati e applicazioni strategiche, puntando su un cloud europeo "veramente sovrano". Lo ha detto la vicepresidente per gli Affari digitali del colosso europeo dell'aeronautica, Catherine Jestin, citata dall'emittente francese Bfm, evidenziando che esiste "l'80% di possibilità" di individuare una soluzione Ue che risponda alle esigenze. L'obiettivo è tenere le informazioni più sensibili al riparo dalle norme Usa, in particolare il Cloud Act. Airbus lancerà una gara d'appalto all'inizio del 2026, per un valore che potrebbe arrivare a 50 milioni di euro in 10 anni.