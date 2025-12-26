Airbus verso l'addio alle Big Tech, 'cloud sovrano Ue per i dati'

BRUXELLES, 26 DIC - Airbus intende ridurre la dipendenza da Amazon, Google e Microsoft per dati e applicazioni strategiche, puntando su un cloud europeo "veramente sovrano". Lo ha detto la vicepresidente per gli Affari digitali del colosso europeo dell'aeronautica, Catherine Jestin, citata dall'emittente francese Bfm, evidenziando che esiste "l'80% di possibilità" di individuare una soluzione Ue che risponda alle esigenze. L'obiettivo è tenere le informazioni più sensibili al riparo dalle norme Usa, in particolare il Cloud Act. Airbus lancerà una gara d'appalto all'inizio del 2026, per un valore che potrebbe arrivare a 50 milioni di euro in 10 anni. In gioco c'è la gestione di dati e applicazioni cruciali, dalla pianificazione delle risorse ai sistemi di produzione, dal rapporto con i clienti fino alla progettazione degli aeromobili. "Parliamo di informazioni estremamente sensibili dal punto di vista nazionale ed europeo", ha sottolineato Jestin, spiegando la necessità di un cloud che garantisca il pieno controllo europeo sui dati. La soluzione allo studio sarebbe una combinazione di più fornitori Ue, in grado di unire innovazione tecnologica e standard di sicurezza adeguati alle ambizioni industriali del colosso aeronautico.