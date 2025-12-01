Airbus, finito in anticipo l'aggiornamento software per A320

ROMA, 01 DIC - Il produttore europeo di aeromobili Airbus ha completato l'aggiornamento del software per circa 6.000 aeromobili della sua famiglia A320 più rapidamente del previsto, scongiurando le temute massicce cancellazioni di voli nel fine settimana, secondo quanto riportato da Apa/Reuters. La società ha annunciato che le attività della maggior parte delle compagnie aeree sono tornate alla normalità. L'aggiornamento si è reso necessario dopo che un volo JetBlue del 30 ottobre ha subito una perdita di quota improvvisa causando il ferimento di dieci passeggeri. Le autorità aeronautiche hanno successivamente ordinato le riparazioni immediate. Nonostante il richiamo abbia comportato solo brevi fermi a terra per circa due terzi degli aeromobili interessati, le operazioni di aggiornamento del software hanno comunque causato notevoli disagi nel fine settimana. La compagnia aerea statunitense JetBlue ha cancellato decine di voli in programma per domenica. In Giappone, ANA ha cancellato 95 voli sabato, con un impatto su 13.500 passeggeri. L'avviso di stop per gli aerei ha colpito anche le compagnie aeree negli Stati Uniti nel bel mezzo del fine settimana del Ringraziamento. Durante l'aggiornamento software, che secondo Airbus ha richiesto dalle due alle tre ore per aeromobile, è stata installata una versione precedente del software. L'intensa luce solare è considerata una possibile causa del primo incidente originale. Secondo Airbus forti radiazioni potrebbero aver alterato i dati cruciali per il controllo del volo. Secondo la società, attualmente sono in servizio circa 11.300 aeromobili della famiglia A320, tra cui 6.440 del modello base. La serie di modelli è ora considerata l'aereo commerciale più venduto al mondo, superando di poco il 737 del suo principale concorrente statunitense, Boeing.