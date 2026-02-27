Aiea, nel sito iraniano di Isfahan uranio arricchito al 60%

ROMA, 27 FEB - Una parte dell'uranio più altamente arricchito dell'Iran, vicino al livello necessario per l'uso militare, è immagazzinato in un'area sotterranea del sito nucleare di Isfahan. Lo afferma l'Aiea in un rapporto confidenziale inviato agli Stati membri e visionato da Reuters. E' la prima volta, si legge sul sito di Reuters, che l'Agenzia per l'energia atomica riporta il luogo in cui viene immagazzinato l'uranio arricchito fino al 60% di purezza, vicino al 90% del livello per l'uso militare. L'ingresso del tunnel è stato colpito dagli attacchi Usa e israeliani a giugno, ma il sito - secondo fonti diplomatiche - appare intatto.