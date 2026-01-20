Giornale di Brescia
Aiea, la centrale di Chernobyl ha perso ogni fonte di alimentazione esterna

ROMA, 20 GEN - "Diverse sottostazioni elettriche ucraine, vitali per la sicurezza nucleare, sono state colpite questa mattina da un'intensa attività militare" e "la centrale nucleare di ChNpp (Chernobyl , ndr) ha perso tutta l'energia elettrica esterna e anche le linee elettriche di altre centrali nucleari sono state colpite". L'annuncia su X il Direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) Rafael Grossi. "L'Aiea sta monitorando attivamente gli sviluppi per valutare l'impatto sulla sicurezza nucleare".

ROMA

  3. Ricarica la pagina se necessario