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Aiea, 'a Natanz non si registrano aumenti di radiazioni'

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(V. 'Media iraniani, Usa e Israele...' delle 10:34) ROMA, 21 MAR - "L'Aiea è stata informata dall'Iran che il sito nucleare di Natanz è stato attaccato oggi. Non è stato segnalato alcun aumento dei livelli di radiazione al di fuori del sito. L'Aiea sta esaminando la segnalazione". Lo scrive l'Agenzia per l'energia atomica delle Nazioni Unite su X. "Il direttore generale, Rafael Grossi, ribadisce l'appello alla moderazione militare per evitare qualsiasi rischio di incidente nucleare".

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