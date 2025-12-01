Aids: Dal Canada nuove linee guida per gli antiretrovirali

ROMA, 01 DIC - Un gruppo di medici e ricercatori canadesi ha pubblicato nuove linee guida per la prescrizione di farmaci in grado di prevenire l'infezione da HIV, con particolare attenzione alla promozione e alla consapevolezza di questa classe di farmaci in continua espansione, come riporta la Canadian press, in occasione della Giornata Mondiale della lotta all'Aids. Le linee guida, pubblicate sul Canadian Medical Association Journal, forniscono 31 raccomandazioni e 10 buone pratiche per la prescrizione di farmaci antiretrovirali prima e dopo una potenziale esposizione all'HIV, per prevenire l'infezione. L'autore principale, Darrell Tan, ha affermato che 19 medici hanno offerto volontariamente il loro tempo negli ultimi tre anni per esaminare le ultime ricerche e scrivere le nuove linee guida, poiché la gamma di opzioni disponibili per la profilassi pre-esposizione (PrEP) e post-esposizione (PEP) si è ampliata dall'ultima pubblicazione delle linee guida nel 2017. L'Agenzia di Sanità Pubblica del Canada ha affermato che i tassi di diagnosi di HIV sono aumentati rapidamente dal 2021 al 2023. Si è registrato un aumento del 35% dei nuovi casi di HIV dal 2022 al 2023, con 2.434 diagnosi. Nel 2022 si sono registrate 1.800 prime diagnosi e oltre 1.450 nel 2021.