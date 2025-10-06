Giornale di Brescia
Ai pm esposti degli attivisti Flotilla, saranno sentiti

Un gruppo di 18 italiani dei 26 totali rilasciati oggi dalle Autorità israeliane che facevano parte della Global Sumud Flotilla, è arrivato a Fiumicino con un volo della Turkish Airlines. Fiumicino, 4 ottobre 2025. ANSA/Telenews
ROMA, 06 OTT - Sono all'attenzione della Procura di Roma gli esposti presentati nei giorni scorsi dagli attivisti e parlamentari italiani che erano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e fermati dalle autorità israeliane in prossimità delle coste di Gaza. In base a quanto si apprende gli incartamenti - in cui si ipotizza anche il reato di sequestro di persona- sono ora oggetto di valutazione e analisi da parte degli inquirenti, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi. Non è escluso che una volta definito il fascicolo, anche dal punto di vista della competenza, possano essere ascoltati in Procura i partecipanti alla missione come persone informate sui fatti.

Argomenti
ROMA

  3. Ricarica la pagina se necessario