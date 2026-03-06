Giornale di Brescia
Ai 150 anni del Corriere Mattarella, La Russa, Schlein, Landini e Segre

MILANO, 06 MAR - All'appuntamento al teatro alla Scala che dà l'avvio alle celebrazioni per i 150 anni del Corriere della Sera hanno voluto essere presenti tutti, esponenti della politica, dell'economia, del sindacato, delle forze dell'ordine, dell'università. Cioè della società italiana che il giornale racconta quotidianamente. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il segretario della Cgil Maurizio Landini, la segretaria Pd Elly Schlein, e ancora l'imprenditore Sergio Dompè, il sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, l'ex premier Mario Monti e Liliana Segre. "Sono affezionata al Corriere da quando sono bambina, ora che sono vecchietta sono ancora affezionata", ha osservato prima di prendere posto in platea. Dopo l'inno nazionale, l'evento alla Scala è iniziato con gli interventi del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del sovrintendente del Teatro Fortunato Ortombina, del direttore Luciano Fontana e dell'editore Urbano Cairo. L'orchestra della Scala diretta da Alexander Soddy ha eseguito brani dalla Norma di Bellini e dal Creposcolo degli dei di Wagner. Poi Cristiana Capotondi e Serena Rossi hanno ripercorso la storia del giornale, dalla prima uscita nella sera del 5 marzo 1876 ad oggi: ricordando contributi come quelli di Pasolini, di Oriana Fallaci, vittime del terrorismo come il giornalista Walter Tobagi e l'inviata Maria Grazia Cutuli uccisa in Afghanistan, cui è stato tributato un lungo applauso.

