Agricoltore incensurato ucciso a fucilate nel Foggiano, nessuno stub

ROMA, 13 DIC - Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Foggia sull'omicidio di Gaetano Cicerale, l'agricoltore di 49 anni, incensurato, di San Severo il cui corpo senza vita è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri in località Casone, nelle campagne del comune dell'Alto Tavoliere. I carabinieri hanno lavorato tutta la notte per cercare di ricostruire l'accaduto. Al momento nessuno stub (l'esame per rilevare residui di polvere da sparo sulle mani o sugli abiti) è stato effettuato. Sono stati ascoltati i familiari (la vittima aveva una compagna ed un figlio) per ricostruire gli spostamenti dell'uomo. Il corpo dell'agricoltore, raggiunto da almeno quattro colpi di fucile, era all'esterno della sua auto davanti al fondo agricolo. È probabile che chi ha sparato lo abbia colto di sorpresa. Tutte le piste sono al vaglio degli investigatori. Non è escluso che il delitto possa essere riconducibile a questioni legate alla sua attività lavorativa.