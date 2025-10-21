Giornale di Brescia
Agguato pullman, ventenne arrestato piange e chiede scusa

kevin pellecchia
ROMA, 21 OTT - "Non siamo entrati nel merito dei fatti avvenuti domenica sera. Ho incontrato in carcere per pochissimo tempo il mio assistito. È molto provato e dispiaciuto, piange, vorrebbe chiedere scusa e parlare con i familiari della vittima". Lo ha detto all'ANSA l'avvocato Andrea Vella, legale di Kevin Pellecchia, il 20enne finito in manette ieri sera, a Rieti, per l'agguato al pullman che domenica scorsa trasportava i tifosi del Pistoia basket, finito in tragedia con la morte di uno degli autisti.

ROMA

