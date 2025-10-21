Agguato pullman, oggi autopsia e primi interrogatori

ROMA, 21 OTT - Sarà eseguita questa mattina l'autopsia per chiarire le cause del decesso del 65enne Raffaele Marianella, l'autista ucciso nella sassaiola contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, domenica sera a Rieti, dopo l'incontro con la Sebastiani. Ieri sera si è chiusa quella che al momento appare come la prima fase delle indagini, con il fermo di tre ultras reatini della Sebastiani, identificati dalla Polizia e ora accusati di omicidio volontario. Già oggi i tre, che si trovano detenuti nella casa circondariale di Rieti, potrebbero essere sentiti dal gip e dal pm Lorenzo Francia che coordina le indagini. C'è anche un quarto indagato, in stato di libertà, al quale è contestato il reato di favoreggiamento, ma non è escluso che ai quattro si aggiungano altri nomi. Il questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ieri sera, ha ribadito che le indagini sono ancora in corso lasciando intendere che potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Altri elementi, sempre secondo quanto si è appreso, potrebbero emergere dall'analisi dei filmati delle telecamera interne ed esterne al PalaSojourner, e dei cellulari dei quattro ultras coinvolti e finora identificati dagli investigatori della Squadra mobile e della Digos di Rieti. La Polizia parla di più autovetture che avrebbero seguito il pullman dei tifosi pistoiesi e la circostanza, confermata dagli stessi investigatori, che risultano "diversamente coinvolte nell'evento diverse persone", oltre agli attuali quattro indagati.