Agguato nel Nuorese, operaio ucciso a colpi d'arma da fuoco

SASSARI, 19 FEB - Tonino Pireddu, operaio di 38 anni, dipendente di una ditta smaltimento rifiuti, è stato ucciso nella notte a Orani, paese in provincia di Nuoro. L'uomo stava rientrando nella sua casa, in corso Italia, insieme con la sua compagna, si è attardato nell'auto appena parcheggiata per prendere degli oggetti, ed è stato freddato con uno o più colpi esplosi nel buio. Il killer è scappato senza lasciare tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Per il 38enne non c'era più nulla da fare. A dicembre Pireddu aveva subito un attentato: gli era stata bruciata l'auto.