Agguato a Napoli, vittima un 34enne con precedenti

NAPOLI, 02 MAR - Agguato mortale in pieno giorno a Napoli: la vittima è Salvatore De Marco, 34 anni, già noto alle forze dell'ordine. Trasferito all'ospedale del Mare, vi è giunto già cadavere a causa delle ferite di arma da fuoco riportate. Il fatto si è verificato in via Sorrento, quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli. Sul fatto le indagini della Squadra Mobile e del commissariato Ponticelli.