Agguato a Foggia, ucciso il nipote del boss Moretti

FOGGIA, 15 GEN - Un uomo di 34 anni, Alessandro Moretti, nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti, è stato ucciso questa sera in un agguato compiuto a Foggia, in via Sant'Antonio. Il 34enne è stato ferito con colpi d'arma da fuoco mentre era a bordo di uno scooter. Condotto in ospedale, è morto poco dopo il ricovero. Sul posto si trova la polizia che sta svolgendo i rilievi ed ha avviato le indagini.