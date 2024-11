Aggressioni sessuali a Forlì, fermato un 28enne

FORLI, 29 NOV - I carabinieri di Forlì hanno rintracciato e fermato un 28enne, irregolare in Italia e senza dimora, ritenuto presunto autore di violenza sessuale aggravata. Verso la metà di novembre tre giovani donne hanno denunciato episodi subiti nel giro di pochi giorni tra l'area universitaria e la stazione ferroviaria, di sera. Due vittime hanno denunciato molestie sessuali da un uomo (poi fuggito a piedi) che le aveva sorprese quando, da sole, stavano passeggiando. Un'altra giovane donna, che aveva dovuto ricorrere alle cure mediche per le contusioni riportate, era stata aggredita in un parcheggio sotterraneo quando stava salendo a bordo della propria autovettura: l'aggressore ha desistito per le urla. Le indagini dei militari, con appostamenti, hanno permesso di individuare e bloccare il presunto autore, peraltro corrispondente alla descrizione fornita dalle vittime e che ancora indossava l'abbigliamento usato nei giorni precedenti. L'indagato è finito in carcere e sono in corso accertamenti per capire se possano essergli attribuiti altri episodi.